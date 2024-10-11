ERÜ'de Stratejik Plan Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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ERÜ'de Stratejik Plan Çalıştayı Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi'nde stratejik plan ve süreç analizi çalıştayı gerçekleştirildi.

11.10.2024 16:16
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından "Stratejik Plan ve Süreç Analizi Çalıştayı" düzenlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Turizm Fakültesi Konferans Salonu'ndaki çalıştaya, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit, Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Koçer ile akademisyenler katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Rektör Altun, üniversitenin birçok başlıktaki parametrelerin iyileştirme gayretiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğüne özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Altun, "Eğitim öğretim süreçleri, Ar-Ge süreçleri, topluma katkı toplumsallaşma süreçleri, bunlara baktığınızda çok iyi mesafeler almaya ve bu alanlarda da üniversitemizin güzel temsiller olması için çalışma gayreti içerisindeyiz. Bunların hepsinin ortak bir paydası var, o da kalite süreçleri." ifadelerini kullandı.

Koçer de "ERÜ'de Süreçlerin İyileştirilmesi ve Bütünleşik Hale Getirilmesi" konusunda sunum gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından çalıştay, stratejik plan, kalite ve akreditasyon sistemlerinin bütünleşik hale getirilmesi konularındaki sunumlarla devam etti.

Kaynak: AA

Erciyes, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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