Erzincan\'da Apartman Yangını

Erzincan'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yunusemre Mahallesi Yunusemre Caddesi TOKİ konutlarında 4 katlı binanın en üst katında F. H'ye ait dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri apartman sakinlerini tahliye etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dairede hasar oluştu.