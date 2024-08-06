Erzincan'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

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Erzincan'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Sanayi Sitesi 7. Sokak'ta oto tamircilerinin bulunduğu bölümdeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.