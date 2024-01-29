Erzincan\'da buz pateni keyfi

Yüzeyi donan gölün üzerinde buz pateni keyfi yaşadılar

ERZİNCAN - Erzincan'ın Ergan Kayak Merkezinde bulunan ve soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Ardıçlı Gölü'nde bazı vatandaşlar buz pateni yaptı.

Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bulunan Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Buzla kaplanan göl ile çevresi, güzel bir manzara oluşturdu. Derinliği 5 metre olan, yüzeyi buzla kaplanan gölün üzerinde bazı vatandaşlar buz pateni yaparak eğlendi.

Erzincan'ın güneyindeki Munzur dağlarının eteğinde 2 bin 970 rakımda bulunan ve yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tutan gölde buz pateni yapmanın keyfini yaşayan vatandaşlar ilgi odağı oldu.

Son günlerde yoğun günlerini yaşayan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde bazı vatandaşlar da halay çekerek ısındı. Çocuklarda kızak kayarak eğlendi.