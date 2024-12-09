Erzincan\'da Kaçak Telefon Operasyonu

Erzincan'da kaçak cep telefonu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, A.D'nin iş yeri ve evinde yaptıkları aramada, 5 gümrük kaçağı cep telefonu, 6 gümrük kaçağı kulaklık ele geçirdi
Gözaltına alınan A.D. hakkında adli işlem başlatıldı.
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