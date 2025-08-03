Erzincan'da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ali Ö'nün kullandığı 34 FPZ 579 plakalı kamyonet, Erzincan- Erzurum kara yolu Kantarlar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan N.K. (73), E.Ö. (71) ve F.A. (64), ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Erzincan'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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