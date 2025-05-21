Erzincan'da Kayıp Genç Bulundu

ERZİNCAN'da kayıp olarak aranan Cem Eren Yaylagül'ün (28) Göyne Barajı'nda cansız bedeni bulundu.

Önceki gece evinden otomobili ile ayrılan Cem Eren Yaylagül'den bir daha haber alamayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine arama kurtarma ekipler arama çalışması başlattı. Çalışmalar, Çatalarmut köyü sınırları içerisindeki Göyne Barajı'na yoğunlaştırıldı. AFAD ekiplerinin çalışmalarına Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) Timi de destek verdi. Öğle saatlerinde baraj gölünde önce Yaylagül'ün otomobiline ardından da cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Cem Eren Yaylagül'ün cansız bedeni otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Cem Eren Yaylagül'ün bekar olduğu ve cezaevinde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.