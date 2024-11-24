Erzincan'da Okullara Kar Tatili

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Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği belirtilen açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 25 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklama, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.