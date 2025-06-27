Erzincan'da Orman Yangını Önlemleri

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Erzincan'da bazı piknik alanları ve tabiat parkları dışındaki ormanlık alanlara girişler, 15 Temmuz-15 Eylül tarihlerini kapsayan dönemde yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mecidiye ile Atatürk Orman Parkı ve Refahiye ilçesindeki Üçören ile Dumanlı Tabiat Parkı dışındaki ormanlık alanlara girişlerin, 15 Temmuz-15 Eylül tarihlerinde yasaklanmasına karar verildi.

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan kararla, ayrıca kentte ve ilçelerde izin verilen mesire alanlarında saat 19.00'dan 08.00'e kadar girişlerin yasaklanması, izin verilen mesire alanlarında yer ateşi yakılmaması, belirlenen ocak yeri ve mangal üzerinde ateş yakılmasına izin verilmesi, kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmemesi, ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmemesi kararları alındı.