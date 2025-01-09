Erzincan'da Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

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Erzincan'da üzerinde bir miktar sentetik ecza hapı ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanıcılara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda T.K'nın üzerinde bir miktar sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan T.K'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.