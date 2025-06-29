Erzincan\'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik kent genelinde çalışma yapıldı.
Bu kapsamda takibe alınan şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli E.A. ve C.A'ya "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
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