Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kullananlara yönelik çalışma yaptı.

Şüpheliler S.B, A.S. ve F.K'nin ikametlerinde arama yapan ekipler, 56,14 gram uyuşturucu ve 8,10 gram sentetik ecza ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.