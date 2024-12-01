Erzincan Emniyetinden Atış Eğitimi

Güncel

Erzincan Emniyet Müdürlüğü kentte olası terör ve asayiş olayları ile daha aktif mücadele edebilmek için personeline atış eğitimi verdi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Eğitim Şube Müdürlüğü personeli tarafından kentte olası terör ve asayiş olayları ile daha aktif mücadele edebilmek ve uygulama noktalarında güvenli müdahale etkinliğini artırmak amacıyla bünyesinde görev yapan personele, "Şüpheli kişi ve araç durdurma, arama, güvenli müdahale eğitimi" verdi.

Açıklamada personelin her tür senaryo karşısında silah kullanma kabiliyetini geliştirmek, ani gelişen olaylara yerinde ve bilinçli olarak müdahale edilebilmesi için eğitimlere devam edeceği belirtildi.

Eğitimle ilgili paylaşılan videoda ise personelin güvenli ve etkin müdahale yöntemlerini uygulamalı olarak gerçekleştirdikleri görüldü.