Erzurum\'da 1001 Hatim Geleneği

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Erzurum'da yılın ilk gününde 1001 hatim bereketi

Yeni yılı ve 3 ayları Kuran-ı Kerim ile karşıladılar

ERZURUM - Erzurum'da yüzyıllardır devam eden 1001 hatim geleneği, bu yılın ilk gününde bir kez daha yüzlerce vatandaşın camilerde Kuran-ı Kerim ile girmesine vesile oldu.

Erzurum'da binlerce vatandaş 2025 yılının ilk gününe ve 3 ayların sabahına camilerde Kuran-ı Kerim okuyarak girdi. Bunlardan biride Erzurum'un kadim camilerinden Ayaz Paşa Cami oldu. 13 Aralık 2024 tarihinde başlayan ve bir ay sürecek olan 1001 hatim programı çerçevesinde sabah namazında buluşan vatandaşlar, 2025'in ilk sabahına ve 3 ayların ilk gününe Kuran-ı Kerim okuyarak ve dua ederek girme imkanı buldular.

Şehrin afet ve beladan korunması için 16. Yüzyılda Pir Ali Baba tarafından başlatılan 1001 hatim geleneği, asırlardır Erzurum'da coşkuyla yaşatılıyor. Halkın sabah namazından önce asırlık camilerde bir araya gelerek başladığı ve gün içinde devam ettirdiği Kur'an-ı Kerim okuma geleneği, vatandaşların ev ve iş yerlerinde de katkı sunmasıyla yaklaşık bir ay boyunca şehirde ikinci bir Ramazan havası estiriyor. Bu yıl 1001 hatim programlarının içine yeni yılın ve 3 ayların ilk gününün girmesi ise Erzurum'da adeta bir umut iklimi yaşattı.