Erzurum\'da Çadır Gençlik Merkezi Açıldı

Erzurum'da yaklaşık 5 bin gencin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılabileceği "Çadır Gençlik Merkezi" açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezleri tarafından, kent merkezindeki Olimpiyat Parkı'nda kurulan çadırlarda düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar, 13 farklı atölyede doyasıya eğlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılabilecekleri Çadır Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gençlik merkezlerinde bulunan faaliyetlerin çadırlarda da yer alacağını dile getiren Çakmur, şunları kaydetti:

"Temmuz ve ağustos aylarında gençlik merkezlerimize ulaşamayan, bu parkta boş zamanlarını geçirmek üzere pikniğe gelen ailelerin çocuklarına etkinlik gerçekleştirdik. Çocuklarımızın buraya gelip gençlik merkezlerimizdeki etkinliklerden faydalanarak kaliteli vakit geçirmeleri için yapılan bir faaliyet. Yaklaşık 13 farklı atölye ile çocuklarımıza hizmet ediyoruz. Bu vesileyle yaz boyunca yaklaşık 5 bin çocuğumuza ve gencimize ulaşmayı hedefliyoruz."