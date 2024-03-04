Erzurum'da camilerde Ramazan temizliği
ERZURUM - Erzurum'da Yakutiye Belediyesi yaklaşan Ramazan Ayı vesilesiyle tüm camileri temizlik ve hijyen açısından hazır hale getiriyor.
Erzurum'un en eski yerleşim alanlarını içinde barındıran ve onlarca kadim camiye ev sahipliği yapan Yakutiye Belediyesi'nde bu günlerde yaklaşan Ramazan Ayı münasebetiyle farklı bir heyecan yaşanıyor. Yakutiye Belediyesi sınırlarında bulunan tüm camiler cemaat için hazırlanıyor. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, her yıl Ramazan Ayı öncesi ilçe bünyesindeki cami ve mescitlerde genel bir temizlik yaptıklarını ifade ederek,"2024 Yılı Ramazan Ayı hazırlıklarımız kapsamında vatandaşlarımızın daha temiz ve steril bir ortamda ibadetlerini icra edebilmeleri için ilçemizde tüm camii ve mescitlerde halı yıkama, temizlik, dezenfeksiyon ve tespit edilmesi durumunda haşereye karşı ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Müftülüğümüzden de teyit ettiğimiz 8'i merkez 36'sı köy olmak üzere 44 mahallemizde bulunan 187 camii ve mescit bu işlemlere tabi tutuluyor. Toplamda 52 bin metre kare camii halısı yıkaması program dahilinde ilk teravih namazından 1 gün öncesinde yıkanmış, dezenfekte edilmiş ve kurutulmuş olarak tekrar ibadete hazır hale gelecek. İşlemlerimizden sonra camilerimiz 1 gün süre ile ibadete kapalı oluyor kuruma ve bekleme süresi olarak." dedi.
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 20'inci hafta karşılaşmasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, Yıldızspor'u 3-0 mağlup ederek altın değerinde bir 3 puan aldı. Maçta 1969 Bilecik Spor Kulübü'nün Eray Akdemir ve Berat İş'in golleriyle 2-0 öne geçtiği görüldü. İkinci yarıda Mehmet Fatih Alkan'ın golüyle skor 3-0 oldu. Bu galibiyetle 1969 Bilecik Spor Kulübü puanını 19'a çıkarırken, Yıldızspor 45 ise 23 puanda kaldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Puanlı Atletizm Yıldızlar Müsabakaları Düzce Üniversitesi Atletizm Pistinde gerçekleştirildi. 60 sporcu, 60m, cirit ile gülle atma, uzun atlama, yüksek atlama ve bayrak yarışları dallarında mücadele etti. Dereceye giren takımlar ödülleriyle birlikte ödül töreninde takdim edildi.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir depoda gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 880 paket kaçak sigara, 58 kilogram açık tütün, 430 puro, 12 elektronik sigara, 6 paketlenmiş tütün, 6 likidite sigara ve 13 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili O.A. ve C.U. hakkında adli işlem yapıldı.
Eskişehirspor maçından dönüş yolunda trafik kazası geçiren Erman Sevkulak, yürümesine imkan sağlayacak tedavi için 64 bin dolarlık maliyeti karşılamak için destek bekliyor. Sevkulak, Eskişehir Taraftarlar Birliği ve Eskişehirspor taraftar grubu Nefer'den yardım aldığını belirtti. Tedavi için gereken miktarın hala eksik olduğunu söyleyen Sevkulak, yardım beklediğini ifade etti.
Deprem bölgesi Malatya'da, kentin en önemli gelir kaynağı olan kayısıda ağaçların yaklaşık iki hafta erken tomurcuklanması çiftçileri tedirgin ederken, yetkililer don ve benzeri zirai olaylara karşı tarım sigortası uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle ilaçlama dönemi erken başladı ve çiftçiler riskli bir yıl geçireceklerini belirtti. Kayısı üreticilerine tarım sigortası yapmaları tavsiye edildi.
Eskişehir Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği okullar arası spor müsabakalarında Teakwondo ve Karate branşlarında üstün performans sergileyerek 3 İl birinciliği elde etti. Ceylin Naz S. ve Ömer Efe Ö. Teakwondo dalında Eskişehir birincisi olurken, Yusuf Berat Y. ise Karate branşında Küçükler klasmanında Eskişehir'in en iyisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Öğrencileri tebrik etmek için düzenlenen ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faideci de katıldı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 1.32 gram uyuşturucu madde ve 16 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili F.G. ve Z.A.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Tarımsal Üretim Planlaması' kapsamında Bilecik'te bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretim planlaması amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıya Vali Yardımcısı, İl Tarım ve Orman Müdürü, üniversite öğretim görevlileri ve diğer ilgili kişiler katıldı. Teknik komite, 2025-2027 yılları için tarımsal üretim hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Bilecik Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan drone denetimlerinde 15 araç ve sürücüsü denetlenerek, 9 araç sürücüsüne 'Kırmızı ışık kuralına uymamak' suçundan 13 bin 554 lira, 1 araç sürücüsüne ise 'Takograf kullanmama' suçundan 3 bin 135 lira olmak üzere toplam 16 bin 689 TL idari para cezası uygulandı.
Sosyal medya fenomeni önderliğindeki bir dolandırıcılık çetesi, lüks telefon vaadiyle 1750 kişiyi yaklaşık 2 milyon lira dolandırdı. Şikayetler üzerine harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü, 4 kişiyi tutukladı.
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