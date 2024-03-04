Erzurum'da camilerde Ramazan temizliği - Son Dakika
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Erzurum'da camilerde Ramazan temizliği

Erzurum'da Yakutiye Belediyesi, Ramazan Ayı öncesinde tüm camileri temizlik ve hijyen açısından hazır hale getiriyor. Camilerde yapılan çalışmalar arasında halı yıkama, temizlik, dezenfeksiyon ve haşereye karşı ilaçlama bulunuyor.

04.03.2024 09:49  Güncelleme: 09:55
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Erzurum'da camilerde Ramazan temizliği

ERZURUM - Erzurum'da Yakutiye Belediyesi yaklaşan Ramazan Ayı vesilesiyle tüm camileri temizlik ve hijyen açısından hazır hale getiriyor.

Erzurum'un en eski yerleşim alanlarını içinde barındıran ve onlarca kadim camiye ev sahipliği yapan Yakutiye Belediyesi'nde bu günlerde yaklaşan Ramazan Ayı münasebetiyle farklı bir heyecan yaşanıyor. Yakutiye Belediyesi sınırlarında bulunan tüm camiler cemaat için hazırlanıyor. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, her yıl Ramazan Ayı öncesi ilçe bünyesindeki cami ve mescitlerde genel bir temizlik yaptıklarını ifade ederek,"2024 Yılı Ramazan Ayı hazırlıklarımız kapsamında vatandaşlarımızın daha temiz ve steril bir ortamda ibadetlerini icra edebilmeleri için ilçemizde tüm camii ve mescitlerde halı yıkama, temizlik, dezenfeksiyon ve tespit edilmesi durumunda haşereye karşı ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Müftülüğümüzden de teyit ettiğimiz 8'i merkez 36'sı köy olmak üzere 44 mahallemizde bulunan 187 camii ve mescit bu işlemlere tabi tutuluyor. Toplamda 52 bin metre kare camii halısı yıkaması program dahilinde ilk teravih namazından 1 gün öncesinde yıkanmış, dezenfekte edilmiş ve kurutulmuş olarak tekrar ibadete hazır hale gelecek. İşlemlerimizden sonra camilerimiz 1 gün süre ile ibadete kapalı oluyor kuruma ve bekleme süresi olarak." dedi.

Kaynak: İHA

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