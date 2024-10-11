Erzurum'da Çocuk İstismarı Operasyonu - Son Dakika
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Erzurum'da Çocuk İstismarı Operasyonu

İnternette çocuk istismarı içeren video izleyen 4 zanlı tutuklandı, 6 kişi yakalandı.

11.10.2024 19:17
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Erzurum'da internetten "çocuk istismarı içeren video" izlediği iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, kentte çocuk istismarı içeren video izleyenlere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, konuyla ilgili IP adreslerinden tespit ettiği 11 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğer 6'sı adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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