Erzurum'da DENEYAP heyecanı - Son Dakika
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Erzurum'da DENEYAP heyecanı

Erzurum'da DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı'na katılan yüzlerce öğrenci, final için ter döktü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, sınavın geleceğin teknoloji yıldızlarını belirlemede önemli bir basamak olduğunu belirtti.

01.07.2024 18:55
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Erzurum'da DENEYAP heyecanı

ERZURUM - Erzurum'da DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavına katılan yüzlerce öğrenci final için ter döktü.

Ülkemizin kalkınması için olmazsa olmaz görülen Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeyi amaçlayan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'ne dahil olmak isteyen 4. sınıf ve 5. sınıf, 8. sınıf, 9. sınıf ve lise hazırlık sınıfı kademesindeki öğrencilerin belirlenmesi amacıyla Erzurum'da uygulama sınavı yapıldı. Başvuru yapan adaylar Matematik, Fen, Algoritma ve Genel Kültür alanlarından oluşan toplam 40 soruluk E-sınav, Çevrim İçi Eğitim ve Görev Tamamlama, Uygulama Sınavı olmak üzere üç aşamadan oluşan seçme sürecinden geçiyor. Belirlenen kontenjan dahilinde süreci başarıyla tamamlayan öğrenciler DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde 36 aylık bir eğitim programına dahil olacak.

Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Kongre Merkezi'ndeki uygulama sınavının geleceğin teknoloji yıldızlarını belirlemede önemli bir basamak olduğunu ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, "Yaklaşık 600 öğrencimizin katıldığı sınavın ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Biz Erzurum Bilim olarak bu anlamdaki her türlü girişime katkı yapıyoruz." dedi.

Kaynak: İHA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

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