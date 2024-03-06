Erzurum'da Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm Çalıştayı Düzenlendi

Erzurum\'da Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm Çalıştayı Düzenlendi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm Erzurum Çalıştayı'nda, kentin deprem tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yapı stokunun elden geçirildiğini ve tünel kalıp sistemine geçileceğini belirtti. Çalıştayda, kentsel dönüşüm çalışmaları ve riskli yapıların yıkımı konuları ele alındı.

06.03.2024 13:25  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi tarafından, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla "Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm Erzurum Çalıştayı" düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bir otelde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, kentin fay hattı üzerinde bulunduğuna işaret etti.

Her an deprem tehlikesiyle karşı karşıya oldukları bilinciyle çalışma yürüttüklerini ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:

"Ülkemizin yüzde 70 toprağı 1. deprem kuşağında, geri kalanı da 2. deprem kuşağında. Böyle olması dolayısıyla şehrimiz açısından bu işe önem gösteriyoruz. Tabii sadece bunun altından belediye olarak kalkmamız mümkün değil. Yapı stokumuzu elden geçirdik. Mevcut binalarımızın yapım tarihi itibarıyla hepsini elden geçirdik, envanterini çıkardık. Artık bir yandan yıkıma başlayıp bir yandan yapımını gerçekleştirmemiz lazım. Yapı stokunda oturanları dikkate aldığımızda genelde orta halli vatandaşların oturduğunu, binası yıkıldığı zaman veya biz zorunlu olarak çıkardığımız zaman binasını yapamayacağını görüyoruz. Bunun için de bazı tedbirler aldık. Bugünden itibaren Erzurum'umuzda tünel kalıp sistemini uygulamaya sokmamız gerektiğini müşahede ettim çünkü bunu bazı yerlerde yaptık ve en ufak bir çizik görmedik. Bunun şehrimize büyük imkan sunacağı kanaatindeyim."

Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir de Erzurum Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm alanında kıymetli çalışmalar yaptığını anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise afetlere karşı dirençli şehir oluşturma bilincini sürekli dinamik ve zinde tutma gayretinde olduklarını söyledi.

Bütün imar planlamasını dirençli şehir mantığıyla yaptıklarını dile getiren Aynalı, "Yapılacak dönüşümlerde, yeni yapılacak binalarda zemin etütleri ve sondajlarını çok önemsiyoruz. Belediye bünyesinde bütün testlerin ve deneylerin yapılabileceği laboratuvarlar kuruyoruz ve mevzuat çalışmaları yapıyoruz. Bunların sonrasında kesinlikle dirençsiz yapılara ve bunları yapmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Belki yakın zamanda inşaatlarda tünel kalıp sistemine geçeceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Ünal İnci de son 10 yılda şehirde yaklaşık 22 bin yapının üçte birlik kısmı olan 7 bin 256 tehlikeli ve riskli yapının yıkım ve tahliyesinin gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Bu bizim için deprem öncesi alınması gereken tedbirlerden bir tanesiydi. Kentsel dönüşüm çalışmalarının öncesinde yapılması gereken Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi için şehrimizde yaklaşık 15 bin yapının sokak tarama yöntemiyle risk öncelikleri belirlendi." diye konuştu.

Kamu kurumlarının müdürleri, akademisyenler ve paydaşların katıldığı çalıştay, uzmanların teknik sunumlarıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Deprem Haftası, Mehmet Sekmen, Erzurum, Deprem, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, BBP Kayseri İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi
    14:40 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, BBP Kayseri İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi. Büyükkılıç, ziyarette BBP Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci ile bir araya gelerek rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlattı ve siyasi farklılıkların bir zenginlik olduğunu vurguladı. BBP İl Başkanı Demirci ise Büyükkılıç'ı ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti.

  • Türk Şirketleri Dünyanın En Büyük Kompozit Malzemeler Fuarında
    14:40 Türk Şirketleri Dünyanın En Büyük Kompozit Malzemeler Fuarında

    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen JEC World 2024 fuarında, Türk şirketleri kompozit malzemelerdeki mühendislik çözümlerini sergiliyor. Kompozit endüstrisindeki yenilikler, uzay roketlerinden lüks otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün hafif ve sağlam olmasını sağlıyor. Türkiye'nin milli katılımını gerçekleştirdiği fuarda, 42 Türk şirketi yer alıyor ve Türkiye'nin kompozit malzeme pazarı büyüklüğü 1,5 milyar avronun üzerinde bulunuyor.

  • Esenler'deki Parkta Bulunan Ceninle İlgili Çalışma Yürütülüyor
    14:40 Esenler'deki Parkta Bulunan Ceninle İlgili Çalışma Yürütülüyor

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Esenler'deki bir parkta bulunan ceninin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bir kişinin parkta yürürken köpeklerin hareketlerinden şüphelenerek kontrol ettiği yerde cenini gördüğü ve 112 ihbar hattını aradığı belirlendi. Olayın aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.

  • Şanlıurfa'da PKK Operasyonu: DEM Parti Üyeleri de Gözaltına Alındı
    14:39 Şanlıurfa'da PKK Operasyonu: DEM Parti Üyeleri de Gözaltına Alındı

    Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında DEM Parti Suruç ilçe yöneticisi ile 4 DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri için jandarmaya götürüldü.

  • Eskişehir'de Tarımda Su Yönetimi Çalıştayı Gerçekleştirildi
    14:38 Eskişehir'de Tarımda Su Yönetimi Çalıştayı Gerçekleştirildi

    Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Tarımda Su Yönetimi Çalıştayı, tarımsal açıdan kuraklık ve yağış rejimi değişikliklerine ayak uydurabilme konusunda bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı bir etkinlik oldu. Çalıştaya Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü uzmanları, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü ve teknik personeli, sulama birliği temsilcileri, üniversite akademisyenleri ve diğer ilgili kurumların yönetici ve teknik personeli katıldı. Çalıştayın temel hedefi, mevcut kuraklık yönetimi uygulamalarını anlamak, su kısıtı durumlarına karşı tedbirleri işlevsel hale getirmek ve uluslararası işbirlikleriyle bilgi alışverişinde bulunarak yeni modeller geliştirmektir.

  • Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin: Belediyemizin borcu yok
    14:37 Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin: Belediyemizin borcu yok

    Tomarza Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tomarza Belediye Başkan Adayı Davut Şahin, belediyenin borcu olmadığını söyleyerek, yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

  • Nevşehir'de Ruhsatsız Klinikte Ozon Tedavisi Sırasında Kadın Hayatını Kaybetti
    14:37 Nevşehir'de Ruhsatsız Klinikte Ozon Tedavisi Sırasında Kadın Hayatını Kaybetti

    Nevşehir'de özel bir klinikte ozon tedavisi sırasında fenalaşan bir kadın, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Klinik ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenirken, doktor gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Olayın ardından Nevşehir Tabip Odası Başkanı, soruşturmanın takipçisi olacaklarını belirtti.

  • Bayern Münih, Sacha Boey'un sakatlığını atlattığını açıkladı
    14:37 Bayern Münih, Sacha Boey'un sakatlığını atlattığını açıkladı

    Bayern Münih, Fransız futbolcu Sacha Boey'un sakatlığının geçtiğini ve takımla antrenmanlara başladığını duyurdu. Boey, 16 Şubat'ta sol arka adalesinden sakatlanmıştı.


14:12 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak
13:35 Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: ’Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz’ dediler Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: 'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz' dediler
11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:21 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi
11:07 AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah’la köprüleri attı: CHP’ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah'la köprüleri attı: CHP'ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz
13:50 Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı
12:44 Köylülerin bağlı oldukları il 34 yıl sonra değişti Köylülerin bağlı oldukları il 34 yıl sonra değişti
11:59 Efe Deprem’in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak’ı yasa boğdu Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu
11:39 Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
11:36 Burcu Altın Deprem’in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti
11:34 Antalya’da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi Antalya'da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi
11:06 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor
11:06 Bakan Şimşek: Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır Bakan Şimşek: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 14:40:46. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement