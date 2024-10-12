Erzurum'da Düğün ve Eğlencelerde Yeni Kurallar

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Erzurum Valiliği nişan, düğün, gelin çıkarma, kısır gecesi, kına gecesi, sünnet düğünü, asker eğlencesi, asker uğurlaması ve benzeri organizasyonlara ilişkin alınan kararları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte nişan, düğün, gelin çıkarma, kısır gecesi, kına gecesi, sünnet düğünü, asker eğlencesi, asker uğurlaması ve benzeri organizasyonlarda yapılan kutlamalar sırasında ateşli silahla havaya ateş edilmesi suretiyle can güvenliğinin tehlikeye atılmasını, bu tür etkinlikler nedeniyle yapılan aşırı gürültüden dolayı vatandaşların rahatsız edilmesi ve toplum huzurunun bozulmasını engellemek, bu konularla ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yeni tedbirler aldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nişan, düğün, gelin çıkarma, kısır gecesi, kına gecesi, sünnet düğünü, asker eğlencesi, asker uğurlaması ve benzeri etkinliklere ilişkin bildirimde bulunulmasından, düğün sahibi ve düğünün yapıldığı salonunun işletmecisi, diğer etkinliklerde ise bu etkinliği düzenleyen kişiler sorumludur. Dini ve milli bayramlar, ramazan ayı, düğün ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yer ve çevresinde her türlü ateşli silahlar ile ses ve gaz fişeği atan silahların (tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, havai fişek, maytap, torpil vb.) kullanılması yasaktır. Bu etkinliklerde ateşli silahların kullanılması durumunda olayın kolluk birimlerine bildiriminden düğün veya etkinlik sahipleri ile düğün salonu işletmecileri sorumludur.?

Düğün ya da benzeri etkinlikler (nişan, gelin çıkarma, kısır gecesi, kına gecesi, sünnet düğünü, asker eğlencesi, asker uğurlaması vb.) kapsamında yapılan kutlamalar nedeniyle oluşturulan araç konvoylarında klakson çalınarak, ses ve müzik cihazları kullanılarak evlerin rahatsız edilmesi ve araçlardan sarkarak trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması, trafik akışının yavaşlatılması veya yolun trafiğe kapatılması yasaktır."

Açıklamada, belirtilen tedbirlere ve konulan yasaklara aykırı hareket edenler hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Düğün ve çeşitli eğlencelerde uyulacak kuralların detayları ise www.erzurum.gov.tr adresinden paylaşıldı.