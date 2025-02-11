Erzurum'un Yakutiye ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Kırsal Yazıpınarı Mahallesi'nde H.K'ye (68) ait evde henüz öğrenilemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine mahalleye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen ve kimsenin yaralanmadığı yangın sonrası evde ağır hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?