Erzurum'da Kadınlar Günü İftarı

Erzurum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü işbirliğiyle iftar programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürü Hasan Aykut, programda yaptığı konuşmada, kadının, ailenin ve toplumun temel taşı olduğunu söyledi.

Aile yapısını korumak, kadınların eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılımını artırmak için çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Aykut, "Erzurum'da Kadın Konukevi ve Şİddet Önleme ve İzleme Merkezi gibi yapılarımızla kadınlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Ancak kadınların yalnızca destek mekanizmalarına değil, aynı zamanda fırsatlara ihtiyacı var. Bugün burada, kadın emeğini ve gücünü bir kez daha vurgulamak için bir aradayız." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin ise kadınların sadece 8 Mart'ta değil, her zaman desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak,"Kadınlarımız hayatın her alanında varlık gösteriyor. Belediyemiz olarak kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve ekonomik projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Onların yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarımız sürecek. Kadınlarımızın azmi, cesareti ve fedakarlığı hepimize ilham veriyor." diye konuştu.

Programa, kadın sivil toplum kuruluşları ve kadın kooperatifi temsilcileri, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özgül Aykut, Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Şükran Gökdaş ve davetliler katıldı.