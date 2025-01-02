Erzurum'da Kar Raftingi Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da Kar Raftingi Heyecanı

Erzurum\'da Kar Raftingi Heyecanı

Erzurum'da Macera Off-Road ekibi, karlı tepelere taşıdığı rafting botu ile kar raftingi etkinliği düzenledi. Vali Mustafa Çiftçi'nin de katıldığı etkinlikte katılımcılar, kış sporlarının keyfini çıkardı.

02.01.2025 12:51  Güncelleme: 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERZURUM Macera Off-Road ekibi, nehirlerde yapılan raftingi karlı tepelere taşıdı. Kask takan ve küreklerini alan sporcular, bu defa kar üzerinde adrenalin yaşadı.

Aziziye ilçesinin kırsal Söğütlü Mahallesi'ne özel tasarım araçlarıyla getirilen rafting botu ilgi odağı oldu. Nehir yerine karlar üzerine bırakılan bota maske ve kasklarını takarak binen Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri ellerine kürekleri aldı. Gruba Vali Mustafa Çiftçi de eşlik etti. Araçlarla karlı tepeye çıkarılan botla kayan ekip, heyecan yaşadı. Botla parkurun tepesine araçlarla tırmanan ekibe şehir halkı da eşlik etti. Etkinlik sonunda ateş yakan ekip, yorgunluklarını közde kahveyle giderdi.

Erzurum'da her mevsim farklı etkinlikleri yapma imkanı olduğunu ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, "Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde yer alan Söğütlü Göleti'ndeyiz. Buranın derinliği yaklaşık 5 metreyle 28 metre arasında değişiyor. Buraya gelebilmek için zorlu, karlı yollardan geçtik. Yaklaşık 2 saatlik yolculuk neticesinde ulaştık. Yukarıdan botumuzla beraber az önce bir kar raftingi deneyimi yaşadık. Erzurum'da sadece kayak yapılmıyor. Snowboard, kayaklı koşu, kar raftingi yapılabiliyor. Yani Erzurum bu manada bütün kış sporlarına açık bir vilayetimiz. 2025 yılında Erzurum, Avrupa Kış Sporları başkenti hem de EİT Turizm başkenti oldu. 2 başkent unvanında birlikte yaşıyoruz. İnşallah 6 Ocak'ta kış sporlarıyla, uluslararası bir müsabakayla beraber kış sporları başkentini de start vermiş oluyoruz. Bütün maceraseverleri, doğaseverleri, kar raftingi tutkunlarını bu vesileyle Erzurum'a davet ediyorum. Erzurum'da kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Erzurum, Güncel, Yaşam, Doğa, Spor, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Kar Raftingi Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü İşte ilk açıklama DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
12:21 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:54 HÜDA PAR ’Kürt Çalıştayı’ düzenliyor HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:27 Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs’ta tutuklandı Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 14:44:51. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Kar Raftingi Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.