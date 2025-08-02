Erzurum'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Y.U. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Erzurum- Pasinler kara yolu Çöğender Mahallesi mevkisinde E.Ö. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilerek ters döndü, otomobil şarampole devrildi.
Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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