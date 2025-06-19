Erzurum'da Kentsel Dönüşüm Temeli Atıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Kentsel Dönüşüm Temeli Atıldı

Erzurum\'da Kentsel Dönüşüm Temeli Atıldı
19.06.2025 17:02
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Erzurum'da, 42 konut ve 4 iş yeri için kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı.

Erzurum'da, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılacak 42 konut ve 4 iş yeri için temel atma töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde "Abdurrahman Gazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Projesi" töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mustafa Çiftçi, programda yaptığı konuşmada, şehirlerin sadece yapılar topluluğu olmadığını, geçmişin izlerini taşıyan ve geleceğe yön veren canlı organizmalar olduğunu söyledi.

Bu bakımdan sorumluluk makamında olan kendilerinin Erzurum'un kadim dokusunu, kalelerini, kümbetlerini, camilerini, medreselerini koruyarak geleceğe taşımayı görev bildiklerini dile getiren Çiftçi, "Kentsel dönüşüm projelerimizi sadece bir fiziksel yenileme fırsatı değil, tarihimize, kültürümüze ve sosyal dokumuza sahip çıkma vesilesi olarak değerlendiriyoruz. Bugün temelini attığımız projemiz de bu anlayışın tezahürü olarak 'Korunan tarih, dönüşen şehir Erzurum' ana fikri etrafında şekillenen, kentsel dönüşüm projelerinin şehir estetiğiyle yaşam kalitesini buluşturan güçlü bir halkasını oluşturmaktır. Bundan sonra da kıymetli hemşerilerimizin yaşam kalitesini artıracak projelerin hayata geçmesini temenni ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise kentsel dönüşümün Erzurum'un olmazsa olmazı olduğunu vurguladı.

Mahallede yoğun bir şekilde kentsel dönüşüm çalışmaları olduğuna değinen Sekmen, "Bugünden sonra da çok yoğun bir şekilde kentsel dönüşüme devam edeceğiz. Gerek köylerimizde gerek ilçe merkezlerimizde gerekse de il merkezimizde çok yoğun çalışmalarımız var." dedi.

"Nüfus oranına göre en çok kentsel dönüşüm yapan belediyeyiz"

Kentsel dönüşüm projelerine dikkati çeken Sekmen, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşümde başlatacağımız projeler, bu yapılanlarla kalmayacak. Bunun yanında halk ekmeğini en ucuz veren şehir olarak hizmet vermeye devam edeceğiz. Hizmetleri şehrin her tarafında yaygınlaştırarak götürüyoruz. Bütçesinden yatırıma Türkiye'de 81 vilayet içerisinde en çok para ayıran belediye Erzurum Büyükşehir Belediyesi. Ayrıca nüfus oranına göre en çok kentsel dönüşüm yapan belediyeyiz. Cumhur İttifakıyla hizmetlerimize devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da kentsel dönüşümün çok önemli olduğunu belirterek, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak biz kentsel dönüşümde başarı hikayesi yazıyoruz. Türkiye'ye rol model olan bir kentsel dönüşüm yapıyoruz. Hem depreme dayanıklı dirençli binalar üretiyoruz hem şehrimizi daha konforlu ve yaşanabilir hale getiriyoruz hem de insanlar güvenli binalarda oturma konforuna kavuşuyorlar. Kentsel dönüşümü sadece merkezde değil taşra ilçelerimize de taşıdık. Şu an itibarıyla Aşkale ve Pasinler ilçelerinde de çalışmalarımız başladı." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 42 konut ve 4 iş yerinin temeli atıldı.

Programa, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Kentsel Dönüşüm Temeli Atıldı - Son Dakika

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