Erzurum'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Erzurum'un Horasan ilçesinde 7 katlı binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi İmam Pınar Sokağı'ndaki bir apartmanın çatısına çıkan kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, hayvanı kurtarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan İtfaiye Amirliği ekipleri, çatıya çıkarak mahsur kalan kediyi kurtardı.
Ekipler, kedinin beslenme ihtiyacını karşılamak için itfaiye amirliğine götürdü.
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