Erzurum'da Mevlid Kandili coşkusu
ERZURUM - Erzurum'da Mevlid Kandili dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.
Erzurum kent merkezindeki bazı camilerde yatsı namazı öncesi mevlit okundu. Ulu camiinde yatsı namazını kılan vatandaşlar Erzurum müftüsü Dr. Rüstem Can tarafından dua edildi.
Yatsı namazında tüm camilerde büyük bir yoğunluk yaşanırken namaz sonrası hayırsever vatandaşlar tarafından cami önlerinde vatandaşlara kandil simidi ve tatlı dağıtıldı.
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