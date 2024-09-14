Güncel

Emekli ve memuru ocakta bekleyen zam oranı belli gibi

Salim Güran\'a açıkça soruldu: Narin\'in annesi ile ilişkin var mı?

Taraftarın "Geri dön" diye yalvardığı Erden Timur\'dan ses var

Erzurum'da Mevlid Kandili coşkusu

ERZURUM - Erzurum'da Mevlid Kandili dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Erzurum kent merkezindeki bazı camilerde yatsı namazı öncesi mevlit okundu. Ulu camiinde yatsı namazını kılan vatandaşlar Erzurum müftüsü Dr. Rüstem Can tarafından dua edildi.

Yatsı namazında tüm camilerde büyük bir yoğunluk yaşanırken namaz sonrası hayırsever vatandaşlar tarafından cami önlerinde vatandaşlara kandil simidi ve tatlı dağıtıldı.