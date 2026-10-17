Erzurum\'da mezar kazısında patlamamış top mermisi bulundu, polis teslim aldı

Erzurum'da mezar kazısında patlamamış top mermisi bulundu, polis teslim aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Asri Mezarlık'ta mezar kazısı yapan işçi, top mermisi fark edince 112'yi aradı. İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış mermiyi güvenlik tedbiri altında teslim aldı.
Erzurum'da mezar kazısı sırasında, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi bulundu.
Merkez Palandöken ilçesi Maksut Efendi Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta bir işçi, kazdığı mezarda top mermisi fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri, patlamamış top mermisini güvenlik tedbiri altında teslim aldı.
Üzerinde harf ve rakam grubuna rastlanmayan top mermisinin, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendiriliyor.
Kaynak: AA
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