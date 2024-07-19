Erzurum'da Muharrem Ayı Dolayısıyla 1500 Kişilik Aşure Dağıtıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Muharrem Ayı Dolayısıyla 1500 Kişilik Aşure Dağıtıldı

Erzurum'da muharrem ayı dolayısıyla Yakutiye Kaymakamlığı tarafından tarihi Lala Mustafa Paşa Camisi'nin bahçesine stand kuruldu ve Cuma namazının ardından bin 500 kişilik aşure dağıtıldı. Programa katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım da vatandaşlara aşure ikram etti. Vali Çiftçi, aşurenin birliğin ve beraberliğin simgesi olduğunu belirtti ve Erzurumlu vatandaşların hicri yılbaşını tebrik etti.

19.07.2024 17:19
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Erzurum'da muharrem ayı dolayısıyla kent meydanında 1500 kişilik aşure dağıtıldı.

Yakutiye Kaymakamlığı tarafından tarihi Lala Mustafa Paşa Camisi'nin bahçesine stand kuruldu. Cuma namazının ardından bin 500 kişilik aşure dağıtıldı.

Programa katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım da vatandaşlara aşure ikram etti.

İkramın ardından Vali Çiftçi, gazetecilere, aşurenin birliğin ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.

Yakutiye Kaymakamlığı aşevinde bin 500 kişilik aşure hazırlandığını anlatan Çiftçi, "Hicri 1446 yılına girdik. Hem farkındalık olması hem de yeni hicri yıla girmemiz vesilesiyle böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Erzurumlu vatandaşların hicri yılbaşını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Muharrem Ayı Dolayısıyla 1500 Kişilik Aşure Dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Muharrem Ayı Dolayısıyla 1500 Kişilik Aşure Dağıtıldı - Son Dakika
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