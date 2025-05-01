Erzurum\'da Müstakil Evde Yangın

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Dumlu Mahallesi 2. Küme Evler Sokak'taki bir müstakil evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, çatıda hasar oluştu.
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