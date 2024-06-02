Erzurum'da Palandöken Dağı'nda Babalar Yarışı düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum'da Palandöken Dağı'nda Babalar Yarışı düzenlendi

Erzurum\'da Palandöken Dağı\'nda Babalar Yarışı düzenlendi

Erzurum'da, Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 rakımlı Ejder Zirvesi'nde düzenlenen 'Palandöken Babalar Yarışı' etkinliğine katılan 120'ye yakın kayaksever, haziran ayının ilk günlerinde kayak yapma imkanı buldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200, Türk Kayak Vakfı ve diğer destekleyicilerin katkılarıyla, Palandöken Dağı'ndaki Ejder Zirvesi'nde 'Babalar Yarışı' etkinlikleri kapsamında yarış organize edildi.

02.06.2024 14:49
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Erzurum'da, Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 rakımlı Ejder Zirvesi'nde düzenlenen "Palandöken Babalar Yarışı" etkinliğine katılan 120'ye yakın kayaksever, haziran ayının ilk günlerinde kayak yapma imkanı buldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200, Türk Kayak Vakfı ve diğer destekleyicilerin katkılarıyla, Palandöken Dağı'ndaki Ejder Zirvesi'nde "Babalar Yarışı" etkinlikleri kapsamında yarış organize edildi.

Farklı yaş kategorilerinde yapılan yarışlara katılan ve aralarında milli sporcuların da bulunduğu 120'ye yakın kayaksever, dik pistte zorlu parkurları geçerek dereceye girebilmek için mücadele etti.

Geleneksel kıyafetleriyle kayak yapanların da yer aldığı yarışmada başarılı olanların ödülleri törenle verildi.

Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, AA muhabirine, 1975 yılından bu yana Palandöken Kayak Merkezi'nde bu yarışı düzenlediklerini söyledi.

Yarışları iki farklı kategoride düzenlediklerini belirten Alaftargil, "Bu yıl bir yenilik yaparak hem alp disiplini hem de dağ kayağıyla sporcularımızı yarıştırdık. Kayak hocası Fevzi Tosun'un anısına alp disiplini, rahmetli Mustafa Tekin kardeşimizin anısına ise dağ kayağı yarışı düzenledik." dedi.

Alaftargil, annelerin de yarışlara dahil olduğunu anlatarak, şunları keydetti:

"Anneler yarışması da düzenledik. İsmi babalar ama iki yıldır daha çok yarışmacı oldu ve babalar yarışına anneleri de dahil ederek yarışları tamamladık. Bu yarışlar Ejder 3200 ve Türk Kayak Vakfı işbirliğinde düzenlendi. Haziran ayında deniz kenarlarında insanlar deniz tatiline başlamışken biz hala Erzurum'da kayak yapma keyfini yaşıyoruz. Bir buçuk metre kar eşliğinde bu yarışmayı yaptık. Pistlerin geniş, kar kalınlığının yüksek, zeminin sert olması yarışımızın kaliteli geçmesine neden oldu."

Yarışların keyifli bir ortamda gerçekleştiğini dile getiren Alaftargil, "Bu yarışımızın bir farkı var. Haziran ayında olduğumuz için hava çok fazla ısınmadan yaptık. 120'ye yakın sporcu bize iştirak etti. Herkes keyif alarak yarıştı. Diğer yarışmalar gibi hiçbir zorlama ve rekabet içinde değil herkes güle oynaya eğlendi. Şarkılar söyleyerek çok güzel bir yarışma düzenledik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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