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Erzurum'da Sazan Sarmalı Dolandırıcılığı Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Erzurum'da Sazan Sarmalı Dolandırıcılığı Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzurum merkezli 10 ilde, 'sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 20 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin, kiraladıkları lüks dairelerde kurdukları sistemle araç satışı yapmak isteyenleri dolandırdıkları belirlendi. Dolandırıcılıktan elde ettikleri geliri kripto hesaplara transfer eden şüpheliler, ülke genelinde 6 milyon liradan fazla para dolandırdı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, para, cep telefonları, bilgisayarlar ve banka kartları ele geçirildi.

Erzurum\'da Sazan Sarmalı Dolandırıcılığı Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı
12.01.2024 - 12:14,  Güncelleme: 12:43
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Erzurum merkezli 10 ilde, "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 20 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, bir suç örgütü üyelerinin kiraladıkları lüks dairelerde kurdukları sistemle araç satışı yapmak isteyenlerin ilanlarını internet sitelerinden kopyalayarak sahte ilan verdikleri, alıcı ve satıcıyı noterde buluşturduktan sonra satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağladıkları ve vatandaşları "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırdıklarını belirledi.

Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettikleri geliri kripto hesaplara transfer edip paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları da tespit edildi.

Ülke genelinde çok sayıda vatandaştan 6 milyon liradan fazla para dolandırdıkları saptanan örgüt üyelerine yönelik çalışma kapsamında, Erzurum merkezli İstanbul, Manisa, Denizli, Isparta, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere 66 ekip halinde 135 polisin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.

Ruhsatsız tabanca, 2 bin 100 dolar, içerisinde kripto hesapların bulunduğu 21 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, başka kişiler adına düzenlenen çok sayıda banka kartı, para aktarımlarına ait banka dekontları ve flaş bellekler ele geçirilen operasyonda, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinden sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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