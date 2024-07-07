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Erzurum'da sel ve taşkınlar korkuttu

ERZURUM - Erzurum'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz şekilde etkiliyor.

Özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal alanlarda etkili olan yağış derelerin taşmasına, yerleşim alanlarının su altında kalmasına sebep oldu. Tekman ve İspir ilçeleri başta olmak üzere köylerde aşırı yağışlar insanları korkuttu, evleri ve ahırları su içinde kalan vatandaşlar zaman zaman çaresiz kaldı.

Erzurum Valiliği, AFAD ekipleri ve güvenlik güçleri selden ve taşkınlardan zarar gören alanlarda hasar tespiti yapıyor.