Erzurum\'da "Suriye\'nin Özgürlüğü ve Türkiye\'nin Rolü" paneli düzenlendi

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Erzurum'da " Suriye'nin Özgürlüğü ve Türkiye'nin Rolü" paneli gerçekleştirildi.

Palandöken Belediyesince Efkan Ala Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü gazeteci-yazar Ersin Çelik'in yaptığı panelde Suriye'de yaşananlar konuşuldu.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteğiyle Suriye'de izlenen politikanın önemine dikkati çekti.

Suriye'deki 61 yıllık rejimin yıkıldığını belirten Sunar, "Bugün burada, yalnızca bir politika sürecini değil, aynı zamanda mazlumların umudu, zalimlerin korkulu rüyası haline gelen Türkiye'nin liderlik hikayesini hep birlikte yeniden hatırlıyoruz." dedi.

Sunar, "61 yıl süren Baas zulmü, Sayın Cumhurbaşkanımızın feraset dolu adımlarıyla sona ermiş, Esed rejimi insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Kendi halkını katleden, ülkesini talan eden bu zalim, cibilliyetine uygun şekilde kendi yandaşlarını bile yarı yolda bırakarak kaçmıştır. 13 yıl süren direnişin ardından, 12 günde elde edilen bu destansı başarı, milletimizin fedakarlığı ve Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle kazanılmıştır." şeklinde konuştu.

Gazeteci-yazar Aydın Ünal da Türkiye'nin hukukun, insanlığın ve Müslümanların yanında yer aldığını vurguladı.

Türkiye'nin Suriye'de 13 yıl boyunca sabırla beklenen zafere ulaşmada önemli rol aldığını anlatan Ünal, "8 Aralık'ta Allah'a hamdolsun mücahitler, Şam'ı fethederek, yeniden özgürleştirerek Suriye'de yeni bir dönemi başlattılar. Bu kuşkusuz oradaki mücahitlerin başarısıydı ama bunların arkasında hem 13 yıl sabrıyla ve bütün imkanlarıyla o mücahitleri koruyan, kollayan, onları eğiten ve imkanlar sağlayan Türkiye'nin başarısıdır." ifadelerini kullandı.

İsmail Kılıçarslan ise Suriye'de elde edilen başarının 13 yılın sonundaki 12 günde elde edildiğini söyleyerek, "2016'da Rusların yoğun bombardımanıyla mücahitler Halep'ten geri çekilmek zorunda kaldı ve İdlib civarına geçildi. Sonra Türkiye son derece akılcı bir politikayla, Kuzey Suriye'nin içine doğru ilerleyen ve savaşan bütün mücahitleri derleyip toplayan, eğiten donatan bir akıl geliştirdi. Bir akademi kurdu adeta. İdlib'de binlerce askeri eğitip donattık. Bu muazzam hazırlık, bir fırsat yakaladığında, ülkesini zalimlerin elinden geri aldı." diye konuştu.

Samet Doğan da Suriye'de yaşadıklarını, şahit olduğu hadiseleri paylaşarak, diktatör kelimesinin vücut bulmuş halini Esed'de gördüğünü belirtti.

Konuşmaların ardından panel, Türkiye'nin Suriye politikası çerçevesinde yapılan değerlendirmeler ve katılımcıların sorularıyla son buldu.