Erzurum\'da Tır Yangını

Erzurum'un Uzundere ilçesinde tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen yabancı bir kargo firmasına ait tır, Erzurum- Artvin kara yolu Denizbaşı mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
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