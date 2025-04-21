Erzurum'da ters yöne giren cipin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.Ö.B. idaresindeki 25 AEC 710 plakalı cip, Yeni Otogar Yolu'nda refüje çıkıp karşı şeride geçtikten sonra M.T.S. yönetimindeki 31 L 5188 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil ters döndü, cip ise yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki S.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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