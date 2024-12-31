Erzurum'da Yılbaşı İçin 3 Bin 480 Güvenlik Görevlisi Görevde - Son Dakika
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Erzurum'da Yılbaşı İçin 3 Bin 480 Güvenlik Görevlisi Görevde

Erzurum\'da Yılbaşı İçin 3 Bin 480 Güvenlik Görevlisi Görevde

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yılbaşı kutlamaları için il genelinde 110 noktada 3 bin 480 güvenlik personeliyle tedbirler alındığını açıkladı. Vali, vatandaşlardan da destek bekliyor.

31.12.2024 13:18  Güncelleme: 13:25
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ERZURUM Valisi Mustafa Çiftçi, yılbaşı sebebiyle jandarma ve polisin 110 ayrı noktada 3 bin 480 personelle görev yapacağını bildirdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Çat yolu polis noktasında görev yapan polisleri ziyaret etti. Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Rıza Gündoğdu ile denetimlerini sürdüren güvenlik görevlilerinin yeni yıllarını kutlayan Vali Çiftçi, "2025 yılının ilimizde huzur ve güvenlik içinde karşılanması ve kutlanması için gereken tüm tedbirlerin alındığını ve planlamaların yapıldığını ifade etmek isterim. İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 110 ayrı noktada 574 ekip ve 3 bin 485 personelle tedbirlerin alındığını ve ilimiz genelinde de denetimlerin arttırılacağını sizler vasıtasıyla ifade etmek istiyorum" dedi.

Vatandaşlardan da kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Vali Çiftçi, "Bu alınan tedbirlerin ilimizin güvenlik ve asayişini temin etmek için huzur ve güvenliği temin etmek için olduğunu bilmeleri ve bize bu konuda yardımcı olmalarını ben tüm Erzurumlulardan hassaten istirham ediyorum. 2024 yılını geride bırakıp 2025 yılına girmeye hazırlandığımız bugün temennimiz 2025 yılının ilimiz için hayırlara ve güzelliklere vesile olması, 2024 yılında yaşadığımız üzücü hadiselerin geride kalması. Filistin'de, Lübnan'da, Suriye'de, Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dramının geride kalması. Tüm mazlumların ve mağdurların selaha ermesi. Avrupa sporları ve turizm başkenti ilimiz için de bereketli olmasını niyaz ediyorum, temenni ediyorum. Siz değerli basın mensuplarının da hem 2025 yılını hem de yarın başlayacak olan üç aylarını tebrik ediyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum" diye konuştu.

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

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