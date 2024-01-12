Erzurum\'da Yolcu Otobüsünde 2 Bin 296 Botoks İlacı Ele Geçirildi

Erzurum'da, bir yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 2 bin 296 botoks ilacı ve 26 şırıngası ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aşkale Yol Uygulama Noktası'nda şüphelendikleri Van- İstanbul seferi yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüsün bagajındaki aramada, kolilere gizlenmiş 2 bin 296 botoks ilacı ve 26 botoks şırıngası ele geçirildi.
Konuyla ilgili 3 şüpheli hakkında kaçakçılık suçundan yasal işlem yapıldı.
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