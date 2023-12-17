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Erzurum'da zıplayan örümcek böyle görüntülendi - Son Dakika
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Erzurum'da zıplayan örümcek böyle görüntülendi

Erzurum'un Uzundere ilçesinde nadir görülen Evarcha proszynskii türünden zıplayan örümcek, cep telefonu kamerasıyla macro çekim tekniği kullanılarak görüntülendi. Bu ilginç örümcek türü, ilçenin doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlamasıyla dikkat çekiyor.

Erzurum\'da zıplayan örümcek böyle görüntülendi
17.12.2023 - 22:00,
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Erzurum'da zıplayan örümcek böyle görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde doğada nadir görünen Evarcha proszynskii türünden zıplayan örümcek, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla macro çekim tekniği kullanılarak görüntülendi.

Uzundere ilçesi sahip olduğu iklim ve coğrafya nedeniyle yüzlerce yabani canlıya ev sahipliği yapmasıyla bilinirken, bu ilginç örümcek türü de ilçenin doğal zenginliğine katkı sağlıyor. Son dönemde doğa fotoğrafçıları ve meraklıları arasında büyük ilgi uyandıran bu örümcek, ilçenin doğal güzelliklerinin tanıtımına katkıda bulunması bekleniyor.

Ercan Buğra Dumludağ zıplayan böceği görüntülemenin kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, "Renkli özelliği ve zıplayan böcek olması nedeniyle dikkatimiz çekiyor. Uzundere ilçesinde bitki çeşidinin fazla olmasında dolayı çok zor gözlenebilen örümcek renkli olması vesilesiyle dikkatimizi çekti. Bunu istediğimiz her istediğimiz zaman göremeyiz. Kendi özelliği bakımından sekiz tane gözü bulunuyor. ve bu sekiz tane gözün de öndeki iki tanesini mercek bakımında diğer böceklere oranla daha büyük ve üstten bakma özeline sahip olduğu için avlanma yeteneği en gelişmiş böcek türlerinden birisidir. İlçemizde benzer böcek ve hayvanların incelenmesinin bir çok anlamda fayda sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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Uzundere, Erzurum, Son Dakika

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