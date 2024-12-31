Erzurum\'daki Gençlik Merkezleri 17 Branşta Hizmet Veriyor

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Gençlik ve Spor Bakanlığının Erzurum'daki gençlik merkezlerinde sanattan spora, kişisel gelişimden dil kurslarına kadar 17 branşta gençlere hizmet veriliyor.

Merkez ilçeler Yakutiye, Palandöken ve Aziziye'nin yanı sıra Olur, Oltu, Uzundere, Narman, Pasinler ve Aşkale ilçelerinde bulunan gençlik merkezlerinde gençlerin talepleri doğrultusunda kurslar açılıyor.

Merkezlerde 54'ü gönüllü olmak üzere 96 gençlik lideri ile okul temsilcileri, gençlerin ve çocukların kaliteli zaman geçirmeleri için çalışma yürütürken, birçok gönüllülük faaliyetine katılıyor.

Kent merkezi ve ilçelerdeki merkezlerden 2020'de 32 bin 610, 2021'de 43 bin 668, 2022'de 148 bin 711, 2023'te 356 bin 728, 2024'te 490 bin 749 kişi hizmet aldı.

Merkezlerdeki müzik kursları kapsamında piyano, bağlama, keman, gitar ve ney gibi enstrümanlar eğitmenler tarafından kursiyerlere öğretilirken, açılan dil kurslarıyla da gelişimlerine katkıda bulunuluyor.

Ayrıca el sanatları, spor, değerler eğitimi, akıl ve görsel zeka, görsel sanatlar, kişisel gelişim gibi alanlarda da faaliyetlerini sürdüren gençlik merkezlerinde, yapay zeka ve teknoloji içerikli programlar da düzenleniyor.

"Daha fazla gence ulaşmaya çalışıyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine, merkezlerinin her geçen yıl artan ivmeyle gençlere hizmet vermeyi sürdürdüğünü söyledi.

Gençlik merkezlerinde 17 branşta çalışmaların gençler ve çocuklar için devam ettiğini belirten Çakmur, "Yıl içinde 135 faaliyet gerçekleşirdik. Merkezlerimizde ve okullarda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle hem okullarımıza katkı sağlıyoruz hem de gençlerimizin vakitlerini kaliteli geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Çakmur, son 5 yılda çok sayıda gence ulaştıklarını dile getirerek, "Genç ofis sayımızı artırarak daha fazla gence ulaşmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kursların gelen talepler üzerine açıldığını anlatan Çakmur, "Şu an en fazla talep, yabancı dil ve bilgisayar kodlama kurslarımıza oluyor. Gitar ve bağlama kursları, sporda cimnastik, yüzme, basketbol, voleybol en büyük rağbeti gören kurslarımızın başında geliyor. Sadece sportif manada spor salonlarımızda spor yapılmıyor, ayrıca gelenlerin spor kültürünün gelişimi için de katkılar sağlanıyor." diye konuştu.

"Kursiyer sayımızda yüzde 37 artış oldu"

Gönüllü gençlik liderlerinin öğrencilerin ödevlerine de yardım ettiğini aktaran Çakmur, 2025 hedeflerini şöyle anlattı:

"Şu an genç ofislerimizin sayısını artırarak okullarımızdaki potansiyellerimizi ve Bakanlığımızın neler yaptığını, çocuklarımızın her türlü faaliyetlerinde yanlarında olduğumuzu anlatmak için gönüllülük esasıyla çalışılanlarımızla çalışmalar devam ediyor. Bu sene 2023'e göre kursiyer sayımızda yüzde 37 artış oldu. Bir dahaki yıl içinde çıtayı yükselterek çalışmalarımız sürecek. Bakanlığımız ve TÜBİTAK ile ortaklaşa kurulan DENEYAP atölyelerinde de hizmetler devam ediyor. Kodlama ve bilgisayar kurslarımız tüm merkezlerimizde mevcut. Çocuklarımızın teknolojiye uyum sağlaması için özellikle savunma sanayisi yönünden yönlendirmeler yapıyoruz. Bu alanda da çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Merkezlerde kursiyer olarak başlayıp müzik okullarından mezun olanlar var

Aziziye Gençlik Merkezi'nde bağlama eğitmeni olarak görev yapan Kerem Gürler ise 30 yaşına kadar gruplar halinde eğitimler verildiğini söyleyerek, "Bağlama ve diğer enstrümanlarımız merkezlerimizde mevcut. Burada sunulan imkanlarla öğrencilerimiz enstrüman öğrenebiliyor. Burada eğitimlere başlayıp müzik okullarına hazırladığımız ve fakültelerde öğrenci olan kursiyerlerimiz var." dedi.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrenim gören ve merkezde piyano eğitimi alan Elif Algan da her yaş grubundan insana bir arada çalışma yapılmasından çok memnun olduklarını dile getirerek, eğitimleri keyifle sürdürdüklerini kaydetti.