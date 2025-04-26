Erzurum, EİT 2025 Turizm Başkenti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 yılı "Turizm Başkenti" seçilen Erzurum'da düzenlenen "6. Turizm Bakanları Toplantısı"na başkanlık yaptı.

Bakan Ersoy, EİT 2025 yılı "Turizm Başkenti" seçilen Erzurum'da, bir otelde basına kapalı düzenlenen 6. Turizm Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, EİT üye ülkelerinin temsilcilerini 2025 EİT Turizm Başkenti olarak seçilen güzel Erzurum'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

İran, Pakistan ve Türkiye tarafından 1985 yılında kurulan EİT'in Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Afganistan'ın katılımıyla önemli bir ekonomik ve kültürel platform haline geldiğini ifade eden Ersoy, gözlemciler arasında yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşun etki alanını artırdığını belirtti.

EİT'in bugün yaklaşık 500 milyonluk nüfusu kapsayan, 8 milyon kilometrekarelik bir coğrafyada faaliyet gösteren bölgesel bir ekonomik kuruluşa dönüştüğünü anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"EİT'in temsil ettiği kültürel ve ekonomik potansiyelin yanı sıra karşı karşıya olduğumuz zorlukların aşılmasında oynayabileceği rolün farkında olmalıyız. Turizm, EİT içerisinde hem ekonomik hem de kültürel açıdan önem taşıyan kilit sektörlerden biridir. EİT bölgesi, yaklaşık 90 UNESCO Dünya Mirası Alanı'na ev sahipliği yapmaktadır. Pandemi öncesi 2019 yılında bölge, 90 milyon ziyaretçi ağırlamıştır ki bu da dünya turizminde yüzde 6'lık bir paya tekabül etmektedir. Türkiye, EİT'in kurucu üyelerinden biri olarak, üye ülkelerle ekonomik ve kültürel ilişkilerini geliştirmeye büyük önem vermektedir."

Bakan Ersoy, Erzurum'un turizm alanındaki potansiyeline değinerek, "Yıl boyunca planlanan Snowboard Dünya Kupası, Erzurum Gastronomi Festivali, Geleneksel Türk Sporları Festivali ve Palandöken Ekonomik Forumu gibi büyük etkinlikler, Türkiye'nin EİT'e verdiği önemin bir göstergesidir. EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum kapsamında düzenlenen bu etkinlikler, gelecekteki EİT Turizm Başkentleri için de örnek teşkil edecektir." diye konuştu.

Pakistan'ın Lahor kenti, EİT 2027 Turizm Başkenti seçildi

Toplantıda, Pakistan'ın Lahor kentinin EİT 2027 Turizm Başkenti olarak kabul edildiği açıklandı.

Bakan Ersoy'un moderatörlüğünde düzenlenen toplantıya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Kültür, Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Seyed Reza Salehi Amiri, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Shamyradov, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kazakistan Cumhuriyeti Turizm ve Spor Bakan Yardımcısı Yerzhan Yerkinbayev, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Naghiyev, Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Turizm Dairesi Müdürü Kasymov Erdenet, Pakistan İslam Cumhuriyeti Milletvekili Ali Zahid, Tacikistan Cumhuriyeti Turizm Geliştirme Komitesi Başkan Yardımcısı Ziyodullo Salimzoda, Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Umid Shadiev, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Asad Majeed Khan katıldı.