Erzurum Narman\'daki Peribacaları Karla Kaplandı

Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları ve çevresi kar yağışı ile beyaza büründü.

Şehir merkezine 90 kilometre uzaklıkta, Narman- Pasinler kara yolunun 7'nci kilometresinde yer alan peribacaları karla kaplandı.

Amerika'daki ünlü Grand Kanyon ile benzerliği dikkat çeken peri bacalarında 12 ayrı kanyon bulunuyor.

Kar yağışının ardından kırmızı-beyaz görünüme kavuşan peribacalarını her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Bölgenin önemli turizm potansiyelinin başında yer alan peribacaları dronla görüntülendi.