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Erzurum Narman'daki Peribacaları Karla Kaplandı - Son Dakika
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Erzurum Narman'daki Peribacaları Karla Kaplandı

Erzurum'un Narman ilçesinde bulunan peribacaları ve çevresi kar yağışı sonucu beyaza büründü. Peribacaları, Amerika'daki ünlü Grand Kanyon'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Kar yağışının ardından kırmızı-beyaz görünüme kavuşan peribacaları her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Bölgenin turizm potansiyelini göstermek amacıyla peribacaları dronla görüntülendi.

Erzurum Narman\'daki Peribacaları Karla Kaplandı
26.01.2024 - 09:25,
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Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları ve çevresi kar yağışı ile beyaza büründü.

Şehir merkezine 90 kilometre uzaklıkta, Narman- Pasinler kara yolunun 7'nci kilometresinde yer alan peribacaları karla kaplandı.

Amerika'daki ünlü Grand Kanyon ile benzerliği dikkat çeken peri bacalarında 12 ayrı kanyon bulunuyor.

Kar yağışının ardından kırmızı-beyaz görünüme kavuşan peribacalarını her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Bölgenin önemli turizm potansiyelinin başında yer alan peribacaları dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erzurum Narman'daki Peribacaları Karla Kaplandı - Son Dakika
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