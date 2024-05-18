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Erzurum şehidini uğurluyor

Pençe-Kaplan Şehidi Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın cenazesi memleketi Erzurum'a getirildi

ERZURUM - Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın cenazesi memleketi Erzurum'a getirildi.

Erzurum Askeri Havaalanın'da düzenlenen törenle karşılanan Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın cenazesi ikindi namazına müteakip Hınıs İlçesi'ne bağlı Bellitaş Köyü Mezarlığında toprağa verilecek.

Havalimanındaki törene şehidin yakınları, Vali Vekili Lokman Düzgün, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, kurum yöneticileri ve STK başkanları katıldı.

Şehit Recep Kabala'nın naaşını askerler uçaktan alarak tören alanına getirdi. Burada dua edildi. Bu esnada şehidin ailesi gözyaşlarını tutamadı. Şehidin naaşı daha sonra toprağa verilmek üzere Hınıs İlçesi Bellitaş Köyü'ne uğurlandı.