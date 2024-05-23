Erzurum'un İspir ilçesinde şarampole devrilen kamyon kazasında 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Erzurum'un İspir ilçesinde şarampole devrilen kamyon kazasında 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum\'un İspir ilçesinde şarampole devrilen kamyon kazasında 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum'un İspir ilçesinde, Rize'den İspir'e un götüren bir kamyon şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, kamyonun yanında bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

23.05.2024 15:48
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Erzurum'un İspir ilçesinde şarampole devrilen un yüklü kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Rize'den İspir'in Madenköprü Mahallesi'ne beraberindeki Recep Karasu ve Bayram Aktaş (44) ile un götüren Emre Durmuş yönetimindeki 53 AK 627 plakalı kamyon, ilçenin Aşağı Özbağ Mahallesi Dörtyol mevkisinde, Çoruh Nehri kenarındaki şarampole devrildi.

Çevredeki esnafın ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonda sıkışan Aktaş hayatını kaybetti, sürücü Durmuş ise yaralandı. Karasu ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralı Durmuş, sağlık ekiplerince İspir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu ile İspir Belediye Başkan Vekili Ali Efeoğlu da kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'un İspir ilçesinde şarampole devrilen kamyon kazasında 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'un İspir ilçesinde şarampole devrilen kamyon kazasında 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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