Erzurum'un Tortum ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Erzurum'un Tortum ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

Erzurum\'un Tortum ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde Neşet Aktepe'ye ait samanlıkta çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ahıra ve eve sıçradı. AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

31.08.2024 21:16
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Erzurum'un Tortum ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Şenyurt Mahallesi'nde ikamet eden Neşet Aktepe'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, bir süre sonra samanlığın bitişindeki ahıra ve Halil Akgüney'e ait eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Tortum Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın ev, ahır ve samanlığa zarar verdi.

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mahalle halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ekiplerin yangına hızlıca müdahale ettiğini vurgulayan Yiğider, şunları kaydetti:

"Şenyurt Mahallemizde sebebi henüz bilinmeyen nedenden dolayı samanlıkta çıkan yangın, kısa sürede yanında bulunan ahıra ve eve sıçradı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve belediyemize ait arazöz, iş makinesi ve personelimizle yaptığımız müdahale sonucu yangın daha fazla alana sıçramadan çok şükür kontrol altına alınarak söndürüldü."

Yiğider, yangında herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'un Tortum ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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