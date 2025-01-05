Erzurum ve Ağrı'da Dondurucu Soğuk

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Erzurum ile Ağrı'da dondurucu soğukların etkisiyle araç camları buz tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 23 derece ölçüldüğü Erzurum'da, park halindeki araçların camlarında buzlanma oluştu.

Soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklarda kaldırımlar ile cami bahçelerindeki şadırvanlar buz tuttu.

Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerine battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Ağrı

Ağrı'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldü.

Yılın en soğuk gününün yaşandığı kentte, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte araç camları buz tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı.

Vatandaşlar araçlarını branda, naylon ve battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.