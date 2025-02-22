Erzurum ve Ağrı'da Karla Mücadele

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Erzurum ile Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 149 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da 4 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 93 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ağrı'da da kar nedeniyle 56 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.