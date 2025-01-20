Esad'ın el koyduğu binlerce araç, sahiplerini bekliyor - Son Dakika
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Esad'ın el koyduğu binlerce araç, sahiplerini bekliyor

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- Esad'ın el koyduğu binlerce araç, sahiplerini bekliyor Suriye'de vatandaşlarını hapse atarak binlerce aracı bir bölgede toplayan Esad rejimi askerleri, araçları kullanılamayacak hale getirdi.

20.01.2025 11:52
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- Esad'ın el koyduğu binlerce araç, sahiplerini bekliyor

ŞAM - Suriye'de vatandaşlarını hapse atarak binlerce aracı bir bölgede toplayan Esad rejimi askerleri, araçları kullanılamayacak hale getirdi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası vatandaşlarına zulmeden Esad rejimi tarafından vatandaşların sivil araçlarına da çeşitli bahanelerle el konulmuştu. Rejimin devrilmesinin ardından özgürlüğüne kavuşan Suriyeli siviller, rejim askerleri tarafından hapse atılan yakınlarının yanı sıra rejimin el koyduğu eşyalarına, mallarına da kavuşuyor. Yol uygulama noktalarında durdurularak rejim askerleri tarafından el konan araçlar konuldukları garajda sahiplerini bekliyor. Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte vatandaşların araçlarına bulmasına imkan tanıyan yeni yönetim, evrakların sunulmasıyla araçları sahiplerine teslim etmeye başladı. Binlerce otomobil, pikap, motosiklet ve kamyonetin bulunduğu garaj ise dronla havadan görüntülendi.

Kardeşlerini de araçları da bulamadı

Kardeşlerinin araçlarını aramak için geldiğini ifade eden Ramazan İbrahim Süleyman, "2013 yılında kontrol noktasında 2 kardeşimi de alıp cezaevine attılar ve araçlarına el koydular Sednaya ve tüm cezaevlerine baktım ama onları bulamadım. Şimdi ise belki araçları bulurum diye araçların toplandığı yere geldim ama araçları da bulamadım. Alıkonulan araçların tüm parçalarını söküp satmışlar. Aracı bulsam dahi araçların tüm parçalarını sökmüşler. Gidip yeni bir araç alsam daha karlıyım" dedi.

"Garajın kapılarını açtık"

Alıkonulan araçların tutulduğu garajın kontrolünü sağlayan Abu El Bara, "Buradaki araçların çoğu, kontrol noktasında insanları suçsuz yere alıp cezaevine attıkları kimselerin araçları. Sahiplerini cezaevine atıp araçlarını askeri birliklerde kullanmışlar. Araç sahiplerinin çoğu şehit olmuş, bu nedenle genelde eşi veya kardeşi gelip araçları teslim alıyor. Suriye özgürleştikten sonra garajın kapılarını açtık ve getirilen evrakları kontrol ettikten sonra araçları yakınlarına teslim ediyoruz. Burada nöbet tutan askerler araçlardaki parçaları söküp satıyorlardı" ifadelerine yer verdi.

Esad\'ın el koyduğu binlerce araç, sahiplerini bekliyor
Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esad'ın el koyduğu binlerce araç, sahiplerini bekliyor - Son Dakika

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