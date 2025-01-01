Esad'ın zulmüne karşı çıkan Suriyeli albay, Sednaya Cezaevi'nde biri subay oğlu, 9 yakınını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esad'ın zulmüne karşı çıkan Suriyeli albay, Sednaya Cezaevi'nde biri subay oğlu, 9 yakınını kaybetti

Esad\'ın zulmüne karşı çıkan Suriyeli albay, Sednaya Cezaevi\'nde biri subay oğlu, 9 yakınını kaybetti

SURİYE'de rejimin ordusunda görev yaparken Esad'ın zulmüne karşı çıktıkları için üsteğmen oğlu ve general kuzeninin de aralarında bulunduğu 9 yakınını kaybeden Albay Muhsin El Abit (58), "Suriye'deki evim harabe halde.

01.01.2025 10:14  Güncelleme: 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SURİYE'de rejimin ordusunda görev yaparken Esad'ın zulmüne karşı çıktıkları için üsteğmen oğlu ve general kuzeninin de aralarında bulunduğu 9 yakınını kaybeden Albay Muhsin El Abit (58), " Suriye'deki evim harabe halde. Evimi yeniden inşa edip, yaşanabilir hale getirdikten sonra ben de ailemi alıp gideceğim. Yeni ve özgür Suriye'de halkımın yanında onlara hizmet için çalışacağım" dedi.

Suriye'de rejimin ordusunda uçak mühendisi olarak görev yapan Albay Muhsin El Abit, 2011 yılında başlayan iç savaşta Esad'ın halkına zulmetmesi üzerine görevinden ayrıldı. Orduda üsteğmen olarak görev yapan oğlu Rahal El Abit (38) de emirlere itaat etmeyip, halkını öldürmediği için 2014 yılında tutuklanıp konulduğu Sednaya Cezaevi'nde bir yıl sonra öldürüldü. Yaşananlara dayanamayan Muhsin El Abit, 2016 yılında kaçarak Türkiye'ye sığınıp, Hatay'a yerleşti. Muhsin El Abit, general kuzeni Novvef El Muhammed'in de birçok subay gibi zulme karşı ordudan ayrıldığını ancak o ve onun 3 oğlunun da aralarında bulunduğu 8 yakınının daha tutuklanıp işkenceyle öldürüldüğü haberini aldı. Muhsin El Abit, Esad rejiminin devrilmesini buruk bir sevinçle karşıladığını söyledi.

'TÜRKİYE'YE SADAKATLE BAĞLIYIZ'

Humuslu olduğunu ve Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması nedeniyle artık dönmeyi düşündüğünü anlatan El Abit, "Ancak Suriye'deki evim harabe halde. Evimi yeniden inşa edip, yaşanabilir hale getirdikten sonra ben de ailemi alıp gideceğim. Yeni ve özgür Suriye'de halkımın yanında onlara hizmet için çalışacağım. 9 yıldan bu yana Türkiye'deyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk milletine çok teşekkürler. Bize fazlasıyla tahammül ettiler, bizleri en iyi şekilde ağırladılar. Türkiye'ye sadakatle bağlıyız. Türkiye ve Suriye arasında daha güzel gelişmeler olacak ve biz yine Suriye'de ama bu defa özgür Suriye'de yaşamaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Göçmenler, Politika, Cezaevi, Suriye, Güncel, Albay, Albay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esad'ın zulmüne karşı çıkan Suriyeli albay, Sednaya Cezaevi'nde biri subay oğlu, 9 yakınını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 İstanbul’da büyük Gazze buluşması Binlerce kişi Galata’ya yürüyor İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
18:53 Putin vanayı kapattı Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatı durduruldu Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
16:06 Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu O anlar kamerada Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu! O anlar kamerada
16:04 İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı
15:43 Hizbullah, İsrail’i açık açık tehdit etti Saldırı için tarih verdiler Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
15:41 Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor
15:31 İran: Suriye’de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak İran: Suriye'de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak
15:30 İşte 2024’ün en çok konuşulan olayları İşte 2024'ün en çok konuşulan olayları
15:21 Mustafa Topaloğlu’ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim Mustafa Topaloğlu'ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim
15:18 Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor
14:50 Öcalan’ı İmralı’da kim tokatladı Ümit Özdağ’dan büyük ses getirecek iddia Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
14:49 Yeni Zelanda, 2025’i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı Yeni Zelanda, 2025'i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 11:39:24. #1.13#
SON DAKİKA: Esad'ın zulmüne karşı çıkan Suriyeli albay, Sednaya Cezaevi'nde biri subay oğlu, 9 yakınını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.