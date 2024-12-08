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(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevden ayrılmaya karar verdiğini ve Suriye'yi terk ettiğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Suriye'yi terk ettiğini duyurdu. Rus devlet televizyonu Russian Today'in "Rusya Dışişleri Bakanlığı: Esad Suriye'yi terk etti ve iktidarı barışçıl bir şekilde devretme talimatı verdi" başlıklı haberinde, "Beşar Esad devlet başkanlığından istifa etmeye ve Suriye'yi terk etmeye karar verdi, silahlı çatışmanın katılımcılarıyla yapılacak müzakerelerin ardından iktidarı barışçıl bir şekilde devretme talimatı verdi. Rusya bu müzakerelere katılmadı" ifadeleri kullanıldı.